Может ли Россия запускать 1000 "Шахедов" в сутки: Зеленский о подготовке к обстрелам

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Производственные способности России сейчас не позволяют ей применять 1000 дронов в сутки. Но иногда такие массированные атаки возможны. В то же время Украина тоже наращивает собственное производство, как дронов, так и антидроновых средств.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

«Они готовятся к производству, чтобы была возможность производить 300-350 дронов в сутки. Это реальная их ситуация. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет», – отметил президент.

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Он сообщил, что недавно украинские военные приобрели положительный опыт в организации и осуществлении массированной атаки дронов.

Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 единиц техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен только военными, только на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше этой операции. Мы это сделаем, нам это удалось», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, враг фокусируется на применении большого количества дронов одновременно. Потому украинские защитники анализируют ситуацию и разрабатывают тактику реагирования.

«У нас сегодня самолеты сбивают дроны. Мы понимаем, какое количество Миражи, F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон". Мы их уже используем. Вопрос пока — когда мы сможем масштабировать производство», — заметил президент.

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Он объяснил, что Украина активно развивает технологии перехватчиков. Именно дроны-перехватчики позволяют решить проблему с «Шахедами», летящими на большой высоте и недостижимыми для мобильных огневых групп.

«Кстати, когда мы говорим, что важно с Германией, я говорю, что у меня есть спектр вопросов. И один из них – это, например, вопросы финансирования перехватчиков, финансирования внутреннего производства. У нас есть с этим вопросы. Мы тратим большие деньги. Тратим сегодня больше, чем планировали. Потому что все развиваются, русские развиваются, и наши новые технологии появляются. И это выход, если эта технология будет профинансирована», – отметил Зеленский.

По его мнению, Украине также необходимо стремиться расширить производство до 1000 дронов в сутки. А уже сейчас Силы обороны могут применять ежедневно 100 сложных дальнобойных дронов.

«Это свидетельствует о том, что русские начнут чувствовать все это, если партнеры нам помогут. И будет у нас так же как у русских, 300-500 дронов в сутки. Мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Главное, что у нас это вышло. Теперь вопрос финансовый», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, РФ готовит масштабное летнее наступление , основная цель которого – захват Покровска и Константиновки. Чтобы ослабить украинскую оборону, оккупанты также планируют нанести ответные удары вдоль границ в Харьковской и Сумской областях.