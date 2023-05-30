Может ли Украина не допустить попадания дронов и ракет РФ на свою территорию: Маломуж объяснил

Малому же отмечает, что Украина возможность наносить удары на территории РФ, где хранятся "шахеды" и базируются истребители, несущие ракеты.

Чтобы предотвратить массированные атаки дронов и ракет, и не допустить их попадания в украинское воздушное пространство, нужно наносить мощные удары по местам дислокации и запусков.

Есть ли у Украины такая возможность, рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж, передает FREEДОМ.

По его словам, наши ударные беспилотники с дальностью до 2 тыс. км поражают аэродромы Ту-95 и Ту-160, а также базы "шахедов".

"Все эти направления должны быть выявлены. И с помощью наших ракетных систем, наших же беспилотников, эффективных действий спецслужб – это наша агентура, партизаны, которые проводят операции по нашей задаче, наши диверсионные группы – должны уничтожаться по всем направлениям", – считает Маломуж.

По его мнению, Украина имеет полное право на такой мощный удар.

"Объекты, где размещаются ракеты, "шахеды", являются объектами подготовки террористических атак. Любая страна мира имеет право уничтожать террориста по всем международным нормам. Поэтому мы имеем право действовать там", — отметил бывший разведчик.

Атака дронов на Москву 30 мая

Маломуж считает, сегодняшняя атака дронов на Москву могла быть организована ФСБ или российскими гражданами, поддерживающими Украину. Он не исключил подобных ударов в будущем.

Напомним, что утром, 30 мая, Москву и Подмосковье атаковали неизвестные дроны. Один из беспилотников даже долетел до резиденции Путина.

В Воздушных силах Украины прокомментировали атаку дронов на Москву и заявили, что это "внутренние проблемы" России.

Накануне, этой ночью, оккупанты нанесли очередной массовый удар по Киеву. В результате падения обломков сбитого российского дрона в Голосеевском районе четыре человека травмированы, погибла 33-летняя женщина. Она вышла на балкон посмотреть, как сбивают дрон и получила смертельный обломок.

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