Может ли Украина победить и что будет в ближайшие месяцы: аналитика от разведки США

В США считают, что Украина может воспользоваться слабостью России.

Украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться.

Об этом The New York Times со ссылкой на американскую разведку и военных аналитиков.

Наступление ВСУ: риски и перспективы

Американские официальные лица говорят, что вероятность масштабного развала российских войск, которая позволила бы Украине захватить еще одну огромную территорию, подобную Харьковской операции, мала.

Но отдельные российские подразделения могут сломаться под давлением Украины, позволяя ВСУ продолжать отвоевывать города на Донбассе и освободить Херсон.

Американцы не делают точных прогнозов, но говорят, что боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев, несмотря на то, что в последнее время война идет на пользу Украины.

Официальные лица США в частном порядке журналистам заявляют, что Украина должна продолжать наращивать свое преимущество в ближайшие недели. Но не до такой степени, чтобы слишком растянуть свои линии военных поставок или дать российской армии шанс использовать какие-либо слабые места в оборонительных линиях.

Американские чиновники считают, что украинское продвижение в скором времени может заставить российские войска в Херсоне отойти за Днепр, вернув большую часть города под контроль Украины. По информации издания, российские командиры рекомендовали отступить на левый берег Днепра, но Путин пока не согласился.

Кроме того, в США считают, что украинцы, похоже, готовы продвигаться вперед в Луганской области, где они могут окружить или сломать российскую оборону.

Россия еще не проиграла войну

Однако Россия, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, еще не проиграла войну. И очень важно, говорят американские чиновники, никогда не недооценивать противника.

Армия РФ все еще может проводить широкомасштабные артиллерийские операции. Россия имеет две потенциально сильные стороны: привлечение войск из числа мобилизованных и быстрое пополнение личного состава после значительных потерь на поле боя.

Что будет дальше?

Россия может использовать следующие четыре-пять месяцев, чтобы перегруппироваться, возможно, дав определенную подготовку своим новомобилизованным солдатам. Но что будет дальше, по словам американских чиновников, остается открытым вопросом.

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1. Россия может попытаться восстановить позиции, которые она потеряла с сентября.

2. Путин может отдать приказ об эскалации потенциально вплоть до использования ядерного оружия , чтобы изменить позиции своей армии.

, чтобы изменить позиции своей армии. 3. Россия может попытаться зафиксировать достижения, которые она получила. Путин постарается договориться с Украиной и одновременно шантажировать Европу энергоресурсами, чтобы европейские столицы заставили Киев согласиться на прекращение огня.

По мнению экспертов, динамика войны может измениться весной. Отмечается, что Путин не перестанет воевать и вряд ли согласится на поражение в ближайшие месяцы.

"Часто проигравший решает, когда война действительно закончится, — сказал Майкл Кофман, директор российских исследований в CNA, исследовательском институте в Арлингтоне, штат Вирджиния. — Боевые действия могут затихнуть, но это не значит, что сама война закончится".

Напомним, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил об "эвакуации " местного населения на левый берег Днепра.

Генерал Сергей Суровикин, недавно возглавивший армию оккупантов на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Суровикин не исключает "принятие непростых решений" в Херсонской области.