Может ли Украина победить Россию без США: военный эксперт предположил, сколько будет длиться война

По мнению Романа Свитана, победа Украины в войне – это только вопрос времени. Сколько его нужно, чтобы выставить окупантов, зависит от финансирования и поставки оружия от США.

Заявления президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине, которую "невозможно выиграть", сугубо политические и не имеют никакого отношения к реальным боевым действиям и развитию событий на фронте.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу".

Свитан отметил, что Трамп не имеет базового военного образования, не понимает как устроен фронт и ничего не знает о том, как достигается победа в войне.

В то же время эксперт объяснил, что у Украины есть все предпосылки для победы в войне, тогда как Россия уже доказала свою несостоятельность это сделать. То, что оккупанты уже три года пытаются и до сих пор не могут захватить Украину, свидетельствует, что у них нет для этого ресурсов. Следовательно, это очевидный путь к поражению россиян, и единственный вопрос – сколько времени осталось до победы Украины и завершения войны.

"Если будет нормальное финансирование, снабжение, правильное государственное устройство — нам воевать еще 3-4 года. Это с участием американского оружия, потому что половина нашего вооружения изготовлено в США, или там, где американцы были привлечены. Поэтому без Америки никак", — подчеркнул Свитан.

По его прогнозу, около года понадобится, чтобы вытеснить россиян из Крыма, еще 2-3 – для освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. То есть если Трамп не откажется продолжать поддерживать Украину, мы будем праздновать победу еще до конца его президентского срока.

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И хотя помощь США является очень важной компонентой, Украина способна победить Россию даже без нее, ведь уже стартовавшие технологические циклы не так легко остановить. Дополнительно следует отметить, что все американские производители оружия являются республиканцами, которые к тому же взяли кредиты на десятки миллиардов долларов с расчетом на 5–7 лет вперед, чтобы сделать оружие для Украины. В таких условиях финансирование военной помощи, скорее всего, не остановится.

Но если предположить, что противостоять российской агрессии придется без поддержки США, только силами Украины и Европы, тогда для достижения победы понадобится примерно вдвое больше времени, то есть лет 6-8. А в продолжении поддержки Европы военный эксперт не сомневается, ведь европейские лидеры понимают, что пока Украина сдерживает Россию, их государства находятся в относительной безопасности.

"Даже если придется воевать больше времени, все равно Украина может выполнить такую задачу. Российская армия будет уничтожена. У них очень плохая ситуация с расположением фронта. Они "вклинились" на прижатый к Азовскому морю участок, "обнажив" направление в Москву", — отметил эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что, учитывая ситуацию заявления Трампа о неспособности Украины победить Россию в войне, можно считать не больше, чем политической манипуляцией.

Напомним, в четверг, 20 февраля, ровно месяц, как Дональд Трамп вернулся в Овальный кабинет. Но такое впечатление, что прошло уже несколько лет, потому что 47 президент США и его команда успели перессориться с половиной мира. Территориальные претензии, популистские обещания и попытки найти общий язык с Путиным — с этого началась вторая каденция Трампа в должности президента США.

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