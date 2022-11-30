Может ли Украина полностью восстановить энергосистему за зиму: Герус дал неутешительный прогноз

Украина не сможет в течение зимы восстановить всю энергосистему из-за постоянных ракетных атак России.

Такой прогноз озвучил нардеп, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Оборудование, которое есть на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину. Его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина, для его изготовления необходимо не меньше шести месяцев", — сказал Герус.

По его словам, Украина пока ремонтирует энергетические объекты собственными силами. Дефицит электричества компенсирует отключениями.

Как энергосистема Украины "отходит" от последней ракетной атаки РФ

Последний ракетный обстрел Россия произвела 23 ноября. Тогда враг целил по энергетическим объектам. Это ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. В результате чего Киев и ряд других населенных пунктов почти на двое суток остались без света, также не было воды, отопления и связи.

На 30 ноября дефицит мощности электроэнергии сократился и составляет 27%. По сравнению 29 ноября дефицит был на уровне 30%. Впрочем, в некоторых регионах до сих пор продолжаются экстренные и аварийные отключения света.

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