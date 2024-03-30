Может ли Украина получить ATACMS без постановления Конгрессом военного пакета: военный эксперт удивил ответом

Существуют определенные способы получения Украиной ATACMS без определения Конгрессом военного пакета.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Есть определенные способы... В принципе, эти ракеты есть у Румынии и есть в Литве. Если бы нам получить хотя бы незначительные партии, хотя бы 20-30 единиц, которые потом Соединенные Штаты могут поставить. То есть будут гарантии, что они фактически передадут их и выделят средства на поставку этим странам... Тогда мы можем их получить и это был бы прецедент для немцев. Тогда бы и немецкий канцлер не мог сказать по поводу TAURUS. Поэтому теоретически такая возможность сохраняется", – сказал военный эксперт.

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В то же время Мусиенко отметил, что для реализации этого варианта у США не хватает политической решимости.

Напомним, по информации западных СМИ, Пентагон готов передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине. Однако пока неизвестно, одобрит ли такое решение президент США Джо Байден.

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