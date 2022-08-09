Может ли Украина получить тяжелое поражение в войне: Подоляк ответил

Для Украины нет ни одного варианта поражения в войне с Россией.

Украинский народ должен понимать все возможные сценарии развития этой войны. Но у общества нет ни одного варианта не то что для ряда поражений, а в принципе тяжелого поражения как такового.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в разговоре с BBC Украина.

"Это хороший вопрос для всего общества. Мы должны понимать все возможные сценарии развития этой войны. Но я скажу свою позицию: зная Украину, понимая Украину, понимая нашу армию, понимая наше общество, я думаю, что нет ни одного варианта не то что для ряда поражений, а в принципе тяжелого поражения как такового", — ответил Подоляк на вопрос, рассматривает ли украинская власть сценарий того, что переговоры с позиции силы могут измениться в случае тяжелого военного поражения.

Советник ОПУ подчеркнул, что война закончится только тогда, когда Украина полностью освободит свою территорию от российских захватчиков.

"Сегодня украинское общество приняло консенсусное решение, что эта война закончится только тогда, когда так будет хотеть украинское общество. То есть тогда, когда оно освободит свою территорию. И украинское общество консенсуально решило, что оно заплатит за это такую цену, которую должно заплатить", – подытожил он.

Ранее Кулеба подчеркнул, что при любых обстоятельствах Украина никогда не забудет ни одну свою оккупированную территорию.

Как сообщалось, Блинкен объяснил, почему США не позволят России захватить Украину.

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