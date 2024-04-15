Может ли Украина пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир: секретарь СНБО дал четкий ответ

Временный мир нужен Путину, чтобы вооружиться и подготовиться к новому нападению.

Уступка России территориями в обмен на мир была бы "жестокой изменой" украинцам, оставшимся под насильственной оккупацией российских военных.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, пишет The Economist.

Так, у Литвиненко есть оговорка для тех западных политиков – самый известный пример Дональд Трамп, – которые думают о том, чтобы навязать Украине преждевременное мирное соглашение, требующее отказа от территорий.

“Путин лгал, лжет и будет лгать. Уступка территории России в обмен на мир была бы жестокой изменой украинцам, оставшимся под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будут убиты, еще больше брошены в подвалы”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Но есть и более прагматичная причина отказа от этого. Соглашение, заключенное с ярым лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попробует получить больше через два-три года.

"Российский лидер "увлекся" идеей завоевания Украины. В следующий раз он не прогадает, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам военного искусства”, – подчеркнул Литвиненко.

Напомним, что секретарь СНБО ответил на призыв США не бить по НПЗ в России.

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