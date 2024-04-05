Может ли Украина снова начать контрнаступление на юге: эксперт назвал важное условие

Украина может начать контрнаступление на юге, если будут благоприятны для этого условия.

Какие именно рассказал в эфире "1+1" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, все зависит от факторов, которые могут этому способствовать или наоборот. Это "то, чего мы даже не ожидаем, но о чем подозреваем".

“Пример, Керченский мост. Представим себе, что завтра он перестает работать. Сразу вся эта огромная группа войск и не одна (группа войск Днепр, частично группа войск Восток, а также группа войск обороны Крыма) остаются постепенно, не сразу, но остаются без полноценного материально-технического обеспечения... И через некоторое время, через месяц или через полтора, у них будут проблемы: дефицит с боеприпасами, недостаток топлива, горюче-смазочных материалов, проблемы с компенсацией потерь, как человеческого ресурса, так и технического... И тогда да, вполне возможно, что это и будет способствовать изменению ситуации на юге”, — считает эксперт.

Напомним, ночью 5 апреля армия РФ несколькими волнами ударных беспилотников типа Shahed-131/136 атаковала южные области Украины. Российские оккупанты снова прокладывают маршруты своих БпЛА через жилые кварталы.

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