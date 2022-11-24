Может ли Украина уничтожить Черноморский флот РФ: полковник ВСУ дал ответ

Украина благодаря морским дронам и ракетам "Гарпун" получила серьезное преимущество в Черном море и может создавать угрозу для кораблей Черноморского флота России.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, могут ли морские дроны уничтожить ЧФ РФ, эксперт ответил:

"Однозначно могут. Давайте разложим этот вопрос как минимум на две части, потому что не дронами едиными. На самом деле спаренная мощность заключается в ракетном паритете. Мы уже получили от союзников ракеты AGM-84 "Гарпун" с дальностью поражения целей от 90 до 315 км. А следовательно, ракетный паритет в северо-западной части Черного моря однозначно уже в нашу пользу, и о никаких военных десантах, на мой взгляд, речь не может идти".

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Характеризуя морские дроны, Черник указал на два важных момента:

"До 400 км действия — это очень много. И самое главное — тяжелая боевая часть в пределах 260 кг. Плюс, если учесть, что они небольшие, незаметные, очень маневровые, то остатки Черноморского флота становятся под угрозу. В первую очередь - класса фрегат и корвет".

По его мнению, Черноморский флот РФ "уже давно не является паритетной силой в Черном море".

"Правда, у них еще достаточно неплохой потенциал в части малых ракетных катеров класса "Каракурт" — там до 8 "Калибров". И самый опасный аппарат, остающийся на эту минуту — это подлодки класса "Варшавянка". Их есть по меньшей мере четыре и они могут запускать ракеты "Калибр" из подводного положения. Но на эту минуту общая философия паритета — однозначно на нашей стороне", — рассказал Черник.

Напомним, в оккупированном Крыму в Севастопольской бухте 29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ. В результате атаки были повреждены по меньшей мере три российских судна — фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич", а также тральщик "Иван Голубец".

Минобороны РФ заявило, что беспилотники якобы выпустили с гражданского судна с украинским зерном. В российском оборонном ведомстве также заявили, что атакой руководили специалисты из Великобритании.

Ранее Украина ракетами уничтожила несколько военных российских судов, а самым большим успехом стало потопление крейсера "Москва".

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