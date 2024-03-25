Может ли Украина уничтожить Крымский мост и как это пытались сделать раньше: откровенный разговор главы СБУ

По словам Малюка, РФ уже не использует Крымский мост для поставки оружия.

Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, но "всему свое время".

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Фактам ICTV".

По его словам, после успешных атак на Крымский мост Россия не использует его для поставки оружия и средств поражения.

"То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть больше 3,5 т", — сказал глава СБУ.

Малюк заметил, что до успешных поражений по мосту там проходили в сутки от 42 до 46 поездов, возивших оружие и боеприпасы.

"Сегодня там за сутки идет 4-5 (поездов) – это пассажиропоток, а один – товары общего потребления", – добавил он.

Малюк признал, что сейчас оккупанты работают над тем, чтобы полноценно восстановить Крымский мост.

"Там сейчас повреждены опоры и так называемые быки, на которых они стоят. Когда они их восстановят, возможно, снова начнут тянуть свой боекомплект, тогда собственно мы в очередной раз скажем им "привет", — сказал глава СБУ, намекая на новые удары.

В то же время он уточнил, что "всему свое время" и призвал не ускорять события.

"Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть", – заверил Василий Малюк.

Первый удар по Крымскому мосту

По его словам, работа по разработке этого плана началась еще в марте 2022 года. Успешно его реализовали удалось 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина.

"Это была непростая реализация и разработка. Работали самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с пленкой", – сказал глава СБУ.

Малюк уточнил, что пленка – это сезонный товар, который осенью завозится в Крым и используется в теплицах, поскольку температура воздуха начинает падать.

"Использовали мы гексогеновую смесь, ее общий вес был почти 14 т, в тротиловом эквиваленте — это 21 т. Была использована сверхсложная тройная взаимодублировочная система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам сбили РЭБами", — отметил он.

Малюк похвастался, что после первого удара по Керченскому мосту руководители западных спецслужб сказали, что снимают шляпу перед украинскими спецслужбами.

Вторая атака

Вторую атаку совершили благодаря совместной операции СБУ и Военно-морских сил ВСУ 17 июля 2023 года. Тогда Крымский мост атаковали морскими дронами Sea Baby.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал о ликвидации Кивы, Татарского и других предателей.

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Первый раз Крымский мост взорвала "тепличная пленка"! Глава СБУ Василий Малюк. Интервью