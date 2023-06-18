Может ли украинская ПВО сбить ракету с ядерным зарядом: ответ бывшего инженера-конструктора

Украинская система ПВО уже успешно сбивает ракеты "Кинжал" и "Искандер", а потому теоретически это может произойти с ракетой с ядерной боеголовкой. Однако пока еще не было ни одного случая, когда система ПВО сбила бы ядерную ракету.

Об этом в эфире телемарафона сказал политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ "Южный" Александр Кочетков.

Он подчеркнул, что пока в мире не было ни одного случая, когда система ПВО сбила бы ракету с ядерным зарядом. Все учения с использованием ядерной ракеты проводятся с имитацией ядерного заряда.

"Нельзя сказать по траектории или по полету ракеты, есть ли у нее ядерная взрывчатка или у нее обычная взрывчатка. Траектория совершенно такая же. Если мы сбиваем сейчас "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры", то нет разницы для противоракетного комплекса, что там внутри у ракеты", – считает Кочетков.

Эксперт убежден, что специалисты сразу поймут, что ПВО сбила ядерную ракету, поскольку будет специфический взрыв и радиоактивное загрязнение.

"Неожиданно запустить ракету с ядерной боеголовкой невозможно, этому предшествуют очень много организационных, технологических и технических событий. То есть, мы и наши союзники будут знать, что происходит, есть ли такая угроза. Попали ли ядерные боеголовки из хранилища на стартовую позицию или нет. И соответственно, наши специалисты, когда увидят сбитую ракету, будут осторожными, будут иметь с собой дозиметр, который четко фиксирует, ракета с ядерной боеголовкой была или с обычной", - пояснил Кочетков.

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