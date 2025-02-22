Может ли украинская "Трембита" поразить цели в Москве: эксперт оценил шансы на успех

В российской столице много военных целей, но они хорошо защищены средствами ПВО.

Украинская крылатая ракета "Трембита", хоть и не слишком мощная, но может нанести большой вред. Впрочем, прорваться через вражескую систему ПВО и попасть в военные объекты в Москве ей будет трудно.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в интервью "24 каналу".

"Там 20 килограммов боевая часть. Это тяжелый артиллерийский боеприпас. Несколько таких "Трембит" куда-то попадут – будет эффект безусловно", – отметил Попович.

Он добавил, что в Москве расположены центры принятия решений и множество других интересных для Украины военных объектов.

"Москва – это столица. Не зря враг бьет по Киеву. Так же в Москве есть места, которые нас могут заинтересовать с военной точки зрения. Это центры принятия решений – Министерство обороны, ФСБ. В Москве полно военных целей, но она прикрыта. Враг прежде всего позаботился, чтобы прикрыть Москву эшелонированной системой ПВО, которую еще предстоит прорвать. Поэтому это существенная задача", – отметил Денис Попович.

Напомним, на крупнейшем за всю историю Украины форуме оборонных инноваций Defense Tech Innovations Forum представили сотни дроновых и ракетных украинских технологий. Среди фаворитов мероприятия – ракета "Трембита", которая, по словам разработчиков, способна долететь до Москвы.

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