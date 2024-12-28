Может ли установление четких сроков службы повлиять на численность ВСУ: Муженко дал ответ

Когда численность мобилизованных будет устраивать военное руководство, тогда можно будет ротировать военных на первых этапах, а в дальнейшем, возможно, можно будет и увольнять, отметил Виктор Муженко.

В Украине сейчас нет практической возможности установить четкие сроки службы.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины (2014-2019 годы), ныне ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института ВСУ, генерал Виктор Муженко, отвечая на вопросы по мобилизации и численности ВСУ, заявил, что в настоящее время нет практической возможности установить четкие сроки службы

"Теоретически такая возможность (установление четких сроков службы) есть. А практически ее на сегодняшний день не существует. Почему? Потому что, если нам (это безотносительно, просто относительные показатели) нужно призвать ежемесячно 30 тысяч для пополнения потерь, пополнения тех частей, которые выполняют задачи, и для возможного формирования дополнительных воинских частей, частей резерва, а мы призываем в 2 раза меньше, 15 тысяч или даже 20 тысяч, то это говорит о том, что мы не сможем никогда обеспечить такую ротацию, чтобы отслужить, а на их место – сколько освободилось, столько должно прийти. А мы сейчас не можем даже обеспечить объективное уменьшение численности личного состава. Я имею в виду раненые, погибшие, больные", – сказал Муженко.

По словам бывшего начальника Генштаба, речь даже не идет о возможных увольнениях.

"Когда будет мобилизация (вероятно, полная мобилизация – ред.), мы сможем доукомплектовывать воинские части и иметь возможность создавать резервные воинские части. Когда эта численность нас будет устраивать, мы сможем тогда ротировать этих людей на первых этапах, а в дальнейшем, возможно, можно будет и увольнять. Пока мы не выйдем на перекрытие вот этого текущего некомплекта, мы даже не можем говорить о возможных увольнениях", – объяснил бывший главком.



Муженко также добавил, что в РФ, несмотря на массовую призывную кампанию, армия сталкивается с такими же проблемами.



"Осенью 2022 года они призвали 300 тысяч мобилизованных. А потом уже вопрос решали именно через контракт, дополнительные выплаты и т.д. Это как раз вопрос о мотивации, в том числе материальной мотивации. И уже тоже возник вопрос возможности увольнения тех людей, которые отслужили уже 2-2,5 года. И с июня месяца по всем их СМИ, телеграм-каналам проходит, что Путин думает: с 1 сентября можно будет увольняться, уже отбор людей проведен, потом с 1 декабря, условно говоря, потом перед новым годом. А теперь говорят: нет, теперь уже только с 1 февраля или с 1 марта", – напомнил Муженко.

Напомним, Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.

В то же время в Раде отметили, что определение сроков службы напрямую связано с решением проблемы СЗЧ.

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