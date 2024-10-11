Может ли война в Украине закончиться в 2025 году: ответ генерала

Война в Украине действительно может завершиться в 2025 году, но для этого потребуются сильные решения. Кроме того, в октябре-декабре в пользу ВСУ может сыграть погода.

Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"По-моему мнению, такая возможность, такая перспектива есть. Однако она нуждается в соответствующих решениях. Были надежды на "Рамштайн", но ситуация обострилась в связи с выборами в США и из-за погодных условий. Поэтому президенту приходится работать, распределяя эти вопросы по времени и странах", — отметил он.

"Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой – усилить мобилизацию, чтобы пополнить прежде всего воюющие на линии столкновения бригады, а также сформировать резервные бригады, тогда в этом году можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это побуждает Россию перейти к переговорному процессу", - сказал он.

Он также отметил, что Курская операция вряд ли повлияет на завершение войны, однако ее "можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в том случае, если нам будет оказана существенная помощь".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению развязанной Россией войны не позже 2025 года.

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела по направлению мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года", – сказал он.

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