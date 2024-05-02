Может ли война в Украине закончиться в ближайшее время: в разведке США оценили

Разведка США считает, что война в Украине будет продолжаться.

В Соединенных Штатах Америки считают, что завершение войны России против Украины в ближайшее время маловероятно.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает Sky News.

Она подчеркнула, что более агрессивная тактика российского диктатора Владимира Путина, которая, в частности, заключается в ударах по энергетической инфраструктуре, предназначена для того, чтобы вынудить Украину думать, что дальнейшее сопротивление приведет только к большим убыткам.

"Эта агрессивная тактика, скорее всего, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время", – добавила Хейнс.

Напомним, экс-командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что начатая Россией война в Украине закончится тогда, когда президент-диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Для этого западным партнерам предстоит объединить все усилия в помощи Киеву.

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