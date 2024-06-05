Может ли война закончиться в 2024 году: ответ известного "азовца" Самойленко

По мнению Самойленко, война не закончится, но могут произойти определенные "очень существенные сдвиги".

Офицер бригады "Азов", защитник "Азовстали" Илья Самойленко ("Гендальф") ответил, может ли война с Россией закончиться в 2024 году.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

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"Глобально – нет (не закончится – Ред.). Но могут произойти определенные очень существенные сдвиги. Потому что мы видим это по большому истощению, которое есть у обеих сторон. Я уверен, что в 2022 году ни мы, ни россияне не думали, что будем воевать до 2024-го. План россиян, который озвучивался несколько позже — что они будут продолжать так называемое "СВО" до 2025 года. Скорее всего, они будут придерживаться своего плана. Наша цель – этому плану помешать", – отметил "азовец".

"Гендальф" уверен, что украинцам удастся это сделать.

"Несмотря на разгон пессимистических настроений, есть определенные оптимистические сигналы и реалистичные нормальные прогнозы. Начиная от системной работы по дальнему поражению противника и разрушению его экономического потенциала (но это игра в долгую), и заканчивая – какое преимущество на поле боя мы можем получить здесь и сейчас. Очень просто поддаться на панические настроения: мол, "россияне будут готовы открыть новое направление удара". Даже неважно где. Надо не паниковать, а просто этот план предупредить. Если есть информация об этом и можно подготовиться, то можно минимизировать риски", – подытожил военный.

Ранее аналитик Foreign Affairs заявил, что война в Украине может продолжаться и в 2025 году.

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