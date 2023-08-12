Может ли заработать "зерновой коридор" без участия России: в ОП ответили

Украина готовится к тому, чтобы привлечь морские пути для экспорта зерна.
"Зерновой коридор" может заработать без участия Москвы.
Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
По словам Подоляка, Украина уже готовится к тому, чтобы привлечь морские пути для экспорта зерна.
"Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория – это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И президент Украины сказал очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет", – отметил Подоляк.
Он добавил, что Украина должна решить сначала два вопроса о работе "зернового коридора".
"Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задачи. Первая – сухопутные коридоры. Они не позволяют в таком объеме вывозить зерно. Второе – сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турецкой Республикой. Попробуем привлечь даже водный коридор", – сказал Подоляк.
В МИД Украины сообщили, что турецкий президент Реджеп Эрдоган может оказать давление на российского президента-диктатора Владимира Путина и вернуть "зерновое соглашение".
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