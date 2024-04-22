"Может нанести еще несколько серьезных ударов": Буданов предупредил о новых ракетных атаках РФ

Россия еще может нанести несколько серьезных ракетных ударов по Украине, но "это не бесконечно".

Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью News Украина.

"Они накопили их. Смотрите, больше года не было ни одного удара по энергетике. Ну вполне понятно, что при наличии производства они немного их накопили. Они особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока он активно не применяется", – объяснил он.

По его словам, россияне "очень серьезно исчерпали свои запасы" авиационных ракет.

"Даже последний удар? Опять же сегодняшний день берем — всего-навсего два стратегических бомбардировщика наносили удары. Это не от того, что у них нет целей, а потому, что они немного экономят. Да, они могут нанести еще несколько серьезных ударов, но не бесконечно", – подчеркнул он.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для ТСН.ua объяснил, зачем россияне терроризируют Днепр и Харьков.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.