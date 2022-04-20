"Может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду": глава Луганской ОВА призывает людей немедленно эвакуироваться

Гайдай назвал места сбора эвакуационных автобусов.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обратился к украинцам с просьбой эвакуироваться и уговорить родных поступить так же.
Он отметил, что несколько суток эвакуация людей происходит при отсутствии "гуманитарных коридоров" и под несмолкаемым огнем российской армии. "Эвакируйтесь и уговаривайте родных — может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду", — отметил Гайдай.
Он также подчеркнул, что "иметь крышу над головой, спокойствие, питание и денежную помощь от государства и неправительственных организаций – это, конечно, не родной дом, но лучше, чем по 24-часа в сутки находиться в бомбоубежище и ждать российского снаряда" .
Вместе с тем Гайдай назвал места, откуда сегодня, 20 апреля, будут отправляться эвакуационные автобусы.
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, первая;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
"Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте. Вас встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком – помогут со всем", — призвал глава Луганской областной военной администрации.
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