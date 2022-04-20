"Может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду": глава Луганской ОВА призывает людей немедленно эвакуироваться

"Может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду": глава Луганской ОВА призывает людей немедленно эвакуироваться

Гайдай назвал места сбора эвакуационных автобусов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обратился к украинцам с просьбой эвакуироваться и уговорить родных поступить так же.

Он отметил, что несколько суток эвакуация людей происходит при отсутствии "гуманитарных коридоров" и под несмолкаемым огнем российской армии. "Эвакируйтесь и уговаривайте родных — может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду", — отметил Гайдай.

Он также подчеркнул, что "иметь крышу над головой, спокойствие, питание и денежную помощь от государства и неправительственных организаций – это, конечно, не родной дом, но лучше, чем по 24-часа в сутки находиться в бомбоубежище и ждать российского снаряда" .

Вместе с тем Гайдай назвал места, откуда сегодня, 20 апреля, будут отправляться эвакуационные автобусы.

Северодонецк : проспект Химиков, 28;

: проспект Химиков, 28; Лисичанск : ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС; Попасная : ул. Щербакова, первая;

: ул. Щербакова, первая; Горное : ул. Гагарина, 13а;

: ул. Гагарина, 13а; Нижнее : Парковая, 13;

: Парковая, 13; Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте. Вас встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком – помогут со всем", — призвал глава Луганской областной военной администрации.

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