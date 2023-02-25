Может нести все типы вооружения: в ВСУ ответили, какой тип истребителя больше всего подойдет для Украины

Самый оптимальный вариант истребителя для украинских военных сил – американский F-16. Это самолет, который прошел модернизацию и может нести все виды вооружения.

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Потому что этих самолетов много в мире. Это самый распространенный самолет. Его выпустили более 4 тыс. единиц. Прошедший модернизацию самолет несколько этапов. И может нести все типы вооружения", — пояснил спикер Воздушных сил.

Он также добавил, что западные партнеры не смогут поставить Украине несколько типов самолетов, потому что каждый требует индивидуального подхода к обслуживанию и ремонту.

"Поставить на вооружение несколько типов самолетов невозможно. Их нужно обслуживать... путь, по которому Украина уже решила идти, — это единственный тип многоцелевого самолета. То есть должен быть единый тип на вооружении всех бригад. Это упростит его обслуживание, упростит выполнение задач из разных мест", — сказал Игнат.

Получат ли воздушные силы Украины истребители F-16

Напомним, что глава правительства во время визита в Киев в годовщину войны сообщил, что его страна готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, но такое решение нужно согласовать в более широкой коалиции с союзниками.

В тот же день вечером Зеленский добавил, кроме Польши, еще три страны Европы готовы учить украинских пилотов летать на F-16. Впрочем, глава государства не раскрыл, о каких именно странах идет речь.

Между тем, несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, президент Джо Байден исключил возможность отправления истребителей F-16.

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