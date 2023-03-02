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"Может, они что-то знают": Ким заинтриговал новыми рабочими картами с Крымом (видео)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2034
Время на прочтение
1 мин
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"Может, они что-то знают": Ким заинтриговал новыми рабочими картами с Крымом (видео)

Фото: Associated Press

Карту Киму привезли пограничники.

В четверг, 2 марта, глава Николаевской ОВ Виталий Ким показал новые рабочие карты, которые ему привезли сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Глава ОВА в видео в своем Telegram-канале показал карты.

На новой карте, которую показал Ким, уже есть временно оккупированный Крым. Хотя на предыдущей карте полуостров не был изображен.

"Я ни на что не намекаю, но пограничники привезли мне новые рабочие карты для того, чтобы можно было работать. Может, они что-то знают, чего не знаю я?", — сказал Ким.

В заключение глава областной военной администрации заверил: все будет Победа.

Напомним, в аннексированном Крыму на российских радиостанциях транслировали обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова. В обращении он подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.

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Дата публикации
Просмотры
2034
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