"Может показаться, что это туман": ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут (фото)

Обстрелы в Бахмуте сегодня не утихали ни на минуту.

Воины мотопехотного батальона 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины показали эксклюзивные кадры горящего города Бахмут Донецкой области.

После короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов, рассказал командир подразделения с позывным "Принц".

Он отметил, что огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под российским артобстрелом

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

"Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", — говорится под фото.

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Напомним, в Министерстве обороны РФ официально подтвердили отступление российских солдат по нескольким позициям в Бахмутском направлении. Но о контрнаступлении, по словам военного аналитика Алексея Гетьмана, говорить рано. Пока это локальные наступательные операции украинских военных.

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