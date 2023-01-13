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Может помешать обмену: родных пленных предупредили об очередной хитрости, к которой прибегли оккупанты

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Может помешать обмену: родных пленных предупредили об очередной хитрости, к которой прибегли оккупанты

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Вопросами помощи и освобождения из плена занимается координационный штаб по обращению с военнопленными.

Российские оккупанты собирают персональные данные военнопленных и их родных.

Об этом заявил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории РФ или на оккупированных ею территориях Украины.

"Под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению Защитников в плену и помешает их увольнению. Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в пленники, следует обсуждать с координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными — единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", — говорится в сообщении.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными настоятельно рекомендует родным и близким наших защитников:

  • игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;
  • не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграмм-каналам;
  • сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

Напомним, в Украине активизировались мошенники, которые в Сети от имени ГУР собирают средства мол на "благотворительность", но делают это с целью собственной наживы.

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Дата публикации
Просмотры
510
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