Может постигнуть судьба Покровска: аналитик назвал город, над которым нависла угроза

Война. / © Associated Press

В районе Гуляйполя в Запорожской области может сложиться похожая ситуация — как в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире «Общественного радио».

Опасность Гуляйполя еще больше возрастет, если россияне оккупируют Ровнополье, пояснил он. По словам Поповича, есть информация о том, что враг там уже присутствует. В случае оккупации захватчикам станет легче обстреливать Гуляйполе из дронов и артиллерии, ведь город расположен в низине.

«Занятие врагом любой высоты на местности облегчает врагу контроль над дорогами и возможность атаковать город. Размещение города играет отрицательную роль для его обороны», — подчеркнул Попович.

По его словам, оккупанты пытаются охватить город с севера в тактическое «кольцо», перерезав логистику с помощью дронов. Эксперт объясняет, что россиянам не нужно осуществлять оцепление украинских войск в привычном понимании этого слова.

«Сейчас необязательно физически окружать войска или местность. Достаточно перекрыть логистику. В то же время физически логистику можно не перерезать: достаточно расставить там „дроны-ждуны“, взять под контроль воздух — и все, никто не проскользнет и не пробежит», — подчеркнул он.

Попович отмечает, что российские FPV-дроны на оптоволокне залетают уже на расстояние до 50 км, поэтому их не могут подавлять средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что армии агрессорки РФ осталось до Гуляйполя четыре километра. оккупанты пытаются изолировать его с северо-востока. Они продолжают продвижение в город и автомагистраль Т-0401 Покровск-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских пунктов поставки Гуляйполя.

Отметим, что волонтер Сергей Стерненко заявляет, что войска России зашли в Ровнополье Запорожской области. На это указывают геолокированные кадры. Он опубликовал фото, на которых в Ровнополье зафиксированы российские оккупанты с развернутыми национальными флагами.