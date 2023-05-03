Может превратиться в "кровавую бойню": США — о возможных катастрофических последствиях контрнаступления ВСУ

Число убитых и раненых российских военных во время их наступления в Украине резко возросло в последние месяцы.

В США предполагают, что предстоящее контрнаступление украинской армии может превратиться в "кровавую бойню", поскольку ни одна из сторон не готова уступить.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в правительстве.

Согласно оценкам, обнародованным на этой неделе Белым домом, количество убитых и раненых российских военных в Украине резко возросло в последние месяцы, что показывает, насколько жестокими стали бои. Только с декабря около 20 тысяч окупантов погибли в боях, еще 80 тысяч были ранены.

Как пишут журналисты, ожидаемое контрнаступление может увеличить уже потрясающее количество военных потерь, понесенных с обеих сторон войны. Согласно последним западным данным, с начала 24 февраля 2022 года потери со стороны РФ и Украины могут превышать 360 000 погибших и раненых.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли сказал, что российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления в Угледаре, Кременной, Марьинке и других местах.

"Когда вы атакуете, вы, как правило, несете больше потерь", – пояснил он.

Он опасается, что украинское контрнаступление может столкнуться с подобными препятствиями и увеличением гибели украинских военных.

Напомним, Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что план о контрнаступлении Украины знают лишь несколько человек. Киев скрывает детали спецоперации от союзников, опасаясь утечки секретной информации.

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