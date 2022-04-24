"Может приехать и задать вопрос мужчине, потерявшему семью в Одессе": Подоляк раскритиковал экс-мэра Дюссельдорфа

Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель подверг сомнению факты зверства со стороны российских оккупантов в мирных городах Украины.
Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Михаил Подоляк посоветовал Гайзелю посетить разрушенные украинские города и лично пообщаться с людьми, пострадавшими от "русского мира".
“Экс-мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель подвергает сомнению военные преступления России и спрашивает, можно ли доверять новостям из Украины. Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, потерявшему семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Он также добавил, что Гайзель находится в "уютном пузыре" с закрытыми глазами.
"Особенно, когда деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам следует подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", — отметил Подоляк.
Напомним, что на Слобожанском направлении продолжается переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск.
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