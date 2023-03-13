Может привести к непредсказуемым последствиям: на ЗАЭС катастрофически растет дефицит специалистов - Генштаб

Работать на Запорожской АЭС особо некому, оккупанты трудоустроили туда лиц без соответствующего образования и стажа.

Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 13 марта.

"После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "росатома" истек срок контракта. В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особенно никому", – отмечается в своде.

В Генштабе предостерегают, что все это может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее российские кафиры лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

А также кафиры РФ незаконно изменили юридический адрес ЗАЭС, фейково "переподчинив" Москве.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, как РФ провокацией на ЗАЭС хочет остановить контрнаступление ВСУ.

Электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено – новости 10 марта

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