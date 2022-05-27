"Может продолжаться еще долго": генсек НАТО заявил, что война в Украине все больше идет на истощение

"Может продолжаться еще долго": генсек НАТО заявил, что война в Украине все больше идет на истощение

Когда точно закончится война в Украине, которую начала Россия, сейчас никто не может предусмотреть. Надо быть готовым к тому, что она может продолжаться еще долго.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что эта война все больше идет на истощение. По его словам, российский диктатор совершил большую стратегическую ошибку, напав на Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса в интервью греческому порталу Capital.gr.

"Он планировал достичь своих целей в течение недели. Сейчас российские войска изгнаны из Киева и с севера страны. Украинские войска смогли дать отпор российской атаке на Донбасс", — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что когда и чем закончится эта война, никто не знает, потому что все войны непредсказуемы.

"Мы должны быть готовы к длинной дороге. И потому я призываю союзников оказать поддержку, но также быть готовыми делать это в течение длительного времени и иметь достаточно снаряжения для этого. Потому что это все больше и больше война на истощение", – предупредил он.

В то же время Столтенберг отметил, что мужество и профессионализм украинских солдат, храбрость украинского политического руководства с президентом Зеленским и мужество украинского народа в сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО позволили Украине противостоять российскому вторжению.

Говоря о роли НАТО в этом процессе, Столтенберг назвал две задачи, стоящие перед организацией.

"Одна из них – оказать поддержку Украине. Вот почему мы, союзники и партнеры по НАТО, Европейский союз и Австралия, а также многие другие страны оказываем существенную поддержку", — сказал он.

Вторая задача НАТО – не допустить эскалации войны. По его словам, главной обязанностью НАТО является защита всех союзников по НАТО и людей проживающих в странах НАТО.

"А для этого мы должны предотвратить эскалацию. Следовательно, мы поддерживаем нашего близкого партнера Украину, но непосредственно не ввязывая конфликт и не отправляя туда войска НАТО. Цель не в том, чтобы спровоцировать войну, а в том, чтобы предотвратить войну, предотвратить конфликт, сохранить мир", — добавил Столтенберг.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

Читайте также: