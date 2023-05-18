Может продолжаться годами или десятилетиями: Белый дом готовится к заморозке войны в Украине — Politico

В Байдена все сильнее не верят, что "будущее украинское контрнаступление нанесет смертельного удара России".
В Байдене рассматривают вероятность, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт, который продлится много лет, возможно десятилетия. Наиболее возможный вариант – "корейский" сценарий, когда страна будет разделена на две части.
Такие варианты обсуждаются в администрации Байдена, сообщаетPolitico со ссылкой на официальные лица США.
Варианты долгосрочной "заморозки" включают, где установить потенциальные линии, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами. Авторы издания пишут, что обсуждения -хоть и временные — проходили в разных агентствах США и в Белом доме.
"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным долгосрочным результатом, учитывая, что ни Киев, ни Москва, похоже, не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего понимания в администрации того, что будущее украинское контрнаступление не нанесет смертельного удара России", — говорится в статье.
Замороженный конфликт, как отмечает американское издание, также может стать "политически приятным долгосрочным результатом для Соединенных Штатов и других стран, поддерживающих Украину". Чиновник отметил, что такое планирование становится все большим вниманием администрации Байдена.
"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, выглядит это замороженным или размороженным", — сказал американский чиновник, знакомый с дискуссиями администрации Байдена по Украине.
Напомним, в статье The New York Times появилась фниормация, что Конгресс США просит Байдена разблокировать поставки истребителей F-16 для Украины.