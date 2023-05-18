Может продолжаться годами или десятилетиями: Белый дом готовится к заморозке войны в Украине — Politico

В Байдена все сильнее не верят, что "будущее украинское контрнаступление нанесет смертельного удара России".

В Байдене рассматривают вероятность, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт, который продлится много лет, возможно десятилетия. Наиболее возможный вариант – "корейский" сценарий, когда страна будет разделена на две части.

Такие варианты обсуждаются в администрации Байдена, сообщаетPolitico со ссылкой на официальные лица США.

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