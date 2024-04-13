"Может случиться так, что все граждане будут вынуждены становиться к оружию", – экс-спикер Генштаба о мобилизации женщин

В Украине по состоянию на данный момент женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно добровольно.

Спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) и военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал вопрос о возможности мобилизации женщин в Украине.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Мы должны понимать, что Российская Федерация никуда в перспективе не денется, а это значит, что вопросы ресурсные, человеческие остаются актуальными. На самом деле израильский опыт уникален, можем ли мы 100% инвертировать это в нашу современную действительность? Вопрос очень дискуссионный", — отметил он.

Селезнев подчеркнул, что в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командиров боевых подразделений.

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"Значит здесь вопрос должен быть не столько связан с гендерной политикой, сколько в отношении профессиональных навыков, профессиональных способностей и профессионализма граждан нашей страны, которые готовы с оружием защищать нашу землю. Я думаю, что здесь должно работать более подробно соответствующее экспертное сообщество, изучая вопросы и социальные риски тех процессов, и готовность подавляющего большинства наших женщин браться за оружие. Но опять же Украина у нас одна, у нас нет другой земли, враг совершенно не скрывает своих посягательств, а значит может случиться так, что все граждане нашей страны будут вынуждены становиться к оружию, потому что шансов выжить в случае оккупации у украинцев нет", — подытожил Владислав Селезнев.

Напомним, Безуглая высказалась о потенциальной мобилизации женщин.

Глава женского ветеранского движения раскритиковала идею мобилизации женщин.

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