Может стать альтернативой российским: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода для поставок в Европу

Может стать альтернативой российским: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода для поставок в Европу

В то же время, представители промышленности отмечают, что ограничения на добычу и геополитика могут оставить этот план мертвым грузом.

Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан", но для достижения любого соглашения потребуется сложное маневрирование.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что идея, впервые задуманная несколько лет назад, заключается в строительстве подводного трубопровода из Турции до крупнейшего израильского морского месторождения природного газа "Левиафан". Газ будет поступать в Турцию и дальше в соседние страны Южной Европы, стремящиеся отойти от России.

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил, что переговоры продолжаются с тех пор, как президент Израиля Исаак Херцог посетил Анкару в начале марта, и в ближайшие месяцы могут последовать "конкретные решения" по предлагаемому маршруту и участвующим организациям.

В то же время, представители промышленности отмечают, что ограничения на добычу и геополитика могут оставить этот план мертвым грузом.

Между тем канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd объявила о приостановлении каких-либо инвестиций в Российскую Федерацию из-за международных санкций.

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