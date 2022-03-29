Может стать альтернативой российским: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода для поставок в Европу

В то же время, представители промышленности отмечают, что ограничения на добычу и геополитика могут оставить этот план мертвым грузом.
Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан", но для достижения любого соглашения потребуется сложное маневрирование.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что идея, впервые задуманная несколько лет назад, заключается в строительстве подводного трубопровода из Турции до крупнейшего израильского морского месторождения природного газа "Левиафан". Газ будет поступать в Турцию и дальше в соседние страны Южной Европы, стремящиеся отойти от России.
Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил, что переговоры продолжаются с тех пор, как президент Израиля Исаак Херцог посетил Анкару в начале марта, и в ближайшие месяцы могут последовать "конкретные решения" по предлагаемому маршруту и участвующим организациям.
В то же время, представители промышленности отмечают, что ограничения на добычу и геополитика могут оставить этот план мертвым грузом.
Между тем канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd объявила о приостановлении каких-либо инвестиций в Российскую Федерацию из-за международных санкций.
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