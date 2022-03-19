"Может стать важным элементом глобальной системы безопасности" — Подоляк о роли Китая в войне РФ против Украины

"Может стать важным элементом глобальной системы безопасности" — Подоляк о роли Китая в войне РФ против Украины

Для этого, как говорит Подоляк, Пекину необходимо осудить агрессию РФ.

Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить Россию за варварство, которое она поступает в отношении Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и США должны четко объяснить разницу Пекина между $1,6 трлн и $150 млрд", – написал Подоляк.

Напомним, бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер заявил, что только президент Китая Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине.

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