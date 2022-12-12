Может ударить в любое время: Зеленский предупредил об опасности новых ракетных ударов

Президент заверил, что после каждого российского удара в Украине восстанавливают энергосистему – насколько это возможно

Россия не отказалась от своей тактики террора, поэтому может нанести очередной ракетный удар в любое время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 12 декабря.

По его словам, отсутствие массированных ракетных ударов говорит только о том, что враг к ним готовится.

"Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов", — пояснил Зеленский.

Поэтому он призывает украинцев, пока у россиян еще есть ракеты, воспринимать всерьез все предупреждения и сигналы воздушной тревоги.

"На всех уровнях мы должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – подытожил президент.

Напомним, предварительный массированный ракетный удар РФ произошел 5 декабря. Тогда украинские защитники сбили более 60 ракет из 70, которые запустила Россия.

По информации главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, в России осталось ракет всего на несколько масштабных атак.

Военный эксперт Роман Свитан предупредил украинцев, что Россия может ударить ракетами во время рождественско-новогодних праздников.

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