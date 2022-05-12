Может умереть более 10 тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе 12 мая

Может умереть более 10 тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе 12 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 11 мая.

Россия не прекращает наносить авиационные удары по "Азовстали"

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары, сообщили в Генштабе ВСУ утром 12 мая.

Украина предложила России новый вариант спасения военных из "Азовстали"

Украина предложила России новый вариант спасения находящихся в Мариуполе военных из "Азовстали". В настоящее время продолжаются переговоры. По состоянию на данный момент, военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно. Об этом заявила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Фото: Associated Press

Силовая деблокада "Азовстали" требует много войск и может привести к значительным потерям — Генштаб ВСУ

Операция по деблокированию украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям. Однако ВСУ делают все возможное, чтобы появилась возможность деблокирования защитников Мариуполя. Об этом сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и заместитель председателя Минобороны Анна Маляр.

Блокада "Азовстали": украинцы бойцы обратились за помощью к Илону Маска

Украинские защитники, держащие героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", обратились за помощью к американскому миллиардеру и изобретателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волина рассказал, что создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску.

Фото: Getty Images

"Количество хлора может быть смертельным": жителей Мариуполя призвали не пить воду из крана

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Российские оккупанты анонсировали на 12 мая восстановление водоснабжения в Мариуполе, однако городские власти призывают жителей не пить эту воду из-за высокой концентрации хлора.

"Мариупольцы, вдруг у вас в кране появится вода, используйте ее исключительно как техническую. Количество хлора при отсутствии технологии и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе", – написал Андрющенко.

"Вспыхнут эпидемии": от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тыс. мариупольцев

Гуманитарная ситуация в блокадном Мариуполе Донецкой области сложная, поэтому в городе есть вероятность роста смертности среди населения. Сейчас там 150-170 тысяч человек. Впрочем, к концу 2022-го от болезней и невыносимых условий может умереть более десяти тысяч мариупольцев.

Фото: Associated Press

"У нас нет приказа": боец "Азова" назвал одну из причин, почему защитники Мариуполя не сдаются

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться в плен российским войскам, поскольку имеет и выполняет приказ держать оборону мариупольского завода "Азовсталь". Боец также напомнил, что "Азов" признан в России террористической организацией. Так что ему с собратьями угрожало бы заключение.

Верещук призывает мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых из "Азовстали"

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к процессу эвакуации тяжелораненых из окруженной российскими захватчиками "Азовстали" в Мариуполе. По ее информации, на территории завода может быть еще около тысячи бойцов, среди которых половина тяжело ранены.

Напомним, Богдан Криль по прозвищу "Бодя Пират" погиб во время обороны Мариуполя. Он был одним из лидеров ультрас Карпат и представителем коллектива Pride.

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