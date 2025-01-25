Может завершить войну быстрее всех: Зеленский прокомментировал заявления Трампа

Высказывания президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине очень весомы, ведь это сигнал от важного человека.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью итальянской журналистке Чечилии Салли.

"Здесь нет выстрела в воздух, предупреждающий о чем-то, здесь сразу он (Трамп – ред.) делает месседж прямой. И он не предупреждает, а просто говорит, что действительно хочет закончить войну", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что хотя это и значительный месседж, пока не понятно, как именно Трамп планирует реализовать эти намерения, поскольку многое зависит от того, хочет ли Россия вообще закончить войну.

"Я думаю, что Дональд Трамп понимает все эти вызовы. И он просто говорит, что нужно заканчивать, потому что будет хуже. Хуже именно в российскую сторону", – дополнил Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что российская сторона часто не придерживается своих обещаний и нарушает слово, что усложняет возможность достичь справедливого мира. Поэтому, по его мнению, необходимы "исключительные условия", чтобы избежать повторения войны.

Зеленский отметил, что во время предыдущих встреч с Трампом обсуждали разные вопросы, и, по его словам, именно Трамп может иметь достаточно силы и рычагов влияния, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, почему в октябре 2022 утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете на ведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в начале полномасштабного вторжения Кремль пытался протолкнуть свои условия "мира" через разные переговорные площадки.

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