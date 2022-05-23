"Можно достать даже до Крымского моста": стало известно, благодаря чему Украина может деблокировать Черное море

"Можно достать даже до Крымского моста": стало известно, благодаря чему Украина может деблокировать Черное море

Для деблокады Черного моря Украине необходимы реактивные системы залпового огня MLRS.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"По поставкам противоторпедных ракет: процесс продолжается. Сейчас больше говорят о поставках британских и норвежских ракет — они меньшего калибра, меньшей дальности, но достаточно надежны. Поэтому мы найдем, где их применить. Относительно MLRS — там есть два варианта их комплектования: ближнего и радиального действия, тогда можно достать даже до Крымского моста”, — рассказал Павел Лакийчук.

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Он также добавил, что, возможно, через 2-3 месяца Украина дойдет до возможности получения ракет типа "Гарпун", имеющих широкое применение. Поставки возможны как из США, так и из третьих стран. Но официально это пока не рассматривается, сказал Лакийчук.

“На самом деле разблокировка черноморских портов – проблема не только Украины. Уничтожение черноморского флота – не единственный путь к их разблокировке. Эксперты и политики говорят о возможности защиты международного судоходства в Черном море силами НАТО, ЕС. Они имеют опыт конвойных операций и коридоров для гражданских судов. Поэтому мир должен определиться: свобода судоходства в море и верховенство международного права, или диктат таких "царьков" типа Путина”, — подчеркнул руководитель программ центра глобалистики “Стратегия XXI”.

Напомним, что в Мариуполе кадыровцы начали патрулировать улицы.

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