Можно ехать домой и возвращаться: украинским беженцам обновили условия пребывания в ЕС

Украинским беженцам в Европе разрешили возвращаться на длительное время на Родину, сохраняя при этом свой статус в ЕС.

Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые из-за нападения России были вынуждены искать убежища в ЕС, смогут легально оставаться на территории Европейского Союза, по меньшей мере, до марта 2024 года.

Об этом сообщила Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон на брифинге.

"Утром 10 октября мы проснулись, услышав, как падают снаряды в Киев, Одессу, Львов и другие города. Это лишь демонстрирует, насколько важно продолжать оказывать поддержку Украине и показывать солидарность с украинцами", — сказала еврокомиссар.

Кроме того, она заявила, что украинцы, которые вернутся в Украину на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС и им не нужно будет проходить повторную регистрацию. На таких людей по возвращении автоматически продолжит распространяться действие Директивы о временной защите.

Еврокомиссар объяснила, что перед длительной поездкой в Украину беженцам нужно будет сообщить соответствующим органам страны о выезде из той или иной страны ЕС. В то же время важно указать, что лицо намерено вернуться.

"Мы решили, что вам не нужно перерегистрироваться, когда вы возвращаетесь обратно. Вы можете сохранять вашу временную защиту, которую вы получили в стране-члене. Единственная вещь, которую вы должны сделать, — это сообщить национальным и местным органам власти в стране, которая вас принимает, что вы возвращаетесь в Украину. Но при этом вам не нужно возвращать вашу регистрационную карточку. Вы можете хранить вашу регистрацию. Вам нужно лишь сообщить, что вы возвращаетесь", - добавила Йоханссон.

Напомним, правительство предоставило украинцам, выехавшим за границу из-за войны, возможность получать субсидии в Украине. Впрочем, если лицо находится за границей дольше 60 дней, получать жилищные субсидии он не сможет.

Как сообщалось, вице-маршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч выразил возмущение тем, что многие украинцы в Польше говорят на русском и предлагает научить их родному языку.

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