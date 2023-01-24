Можно ли будет стать на военный учет онлайн и будут ли выдавать в "Дії" повестки

Какими услугами смогут воспользоваться военнообязанные и призывники онлайн, будет ли в приложении "Дія" повестка, читайте в материале ТСН.ua.

В новом Порядке военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, который 30 декабря 2022 принял Кабмин, наряду с другими изменениями прописаны услуги, которые будут доступны в "Дії" для призывников, военнообязанных и резервистов, и возможность электронного обмена данными военнообязанных.

Будут ли повестки в "Дії", можно ли будет стать на военный учет

Как объяснил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, повестки через "Дію" не будут выдаваться. Нельзя будет в приложении "Дія" и стать на военный учет.

По словам Баника, "Дія" не является способом доставки повесток. Основная цель этого приложения – предоставлять удобные понятные сервисы.

Через "Дію" будут предоставляться такие услуги:

Смена места регистрации через "Дію". Если человек собирается изменить место жительства, ему не нужно ехать и сниматься с учета, а затем становиться на учет в другом месте. При смене военнообязанным адреса через "Дію" реестр военнообязанных автоматически получит новые данные.

Как отметил Мстислав Баник, эта услуга в приложении с 24 февраля была приостановлена, ведь во время военного положения менять место жительства можно только с разрешения военкомата.

Электронный военный билет. Когда точно он появится, пока неизвестно, этот вопрос прорабатывается с Министерством обороны.

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Обмен данными между военкоматами и Единым государственным реестром военнообязанных, призывников и резервистов и другими государственными базами данных и реестрами. По словам Мстислава Баника, на самом деле этот механизм уже работает.

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