Можно ли человека заставить воевать: Сенцов рассказал, какие условия необходимо создать в Украине

По мнению военного, все мотивированные патриоты уже давно на фронте. Оставшихся нужно стимулировать.

Нельзя заставить человека идти воевать. Люди не будут противиться мобилизации только в том случае, когда государство создаст для этого соответствующие условия.

Такое мнение высказал украинский режиссер, экспленник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов в разговоре с ведущей ТСН.ua Маричкой Падалко.

По словам Сенцова, когда люди будут осознавать, что существует соответствующий порядок, не будет необходимости ловить их на улице, чтобы силой привлечь к ТЦК.

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"Нужно делать так, чтобы это уже было как-то более системно, или мотивировать людей к этому", — заметил Сенцов.

По его мнению, все мотивированные патриоты уже давно на фронте. Оставшихся нужно стимулировать – деньгами, льготами или сроком мобилизации.

"Я считаю что надо иметь четкий срок. Вот мы сейчас подходим к трем годам [продолжения войны – ред.]. И закон обещали, а его до сих пор нет. И это сдерживает не только демобилизацию. Это сдерживает и новую мобилизацию, люди не хотят идти в никуда навсегда. Они хотят знать, сколько мы будем воевать", – заметил военный.

Он добавил, что никто не знает, когда закончится война, но необходимо готовиться к тому, что она будет долгой и изнурительной. И все государственные процессы необходимо подводить к такому сценарию, чтобы выстоять, быть более крепкими и выносливыми.

"Нужно понимать, что Путин поставил на эту карту все. Это последняя глава его, скажем так, политической внутренней биографии. И он будет идти до конца. Следовательно, мы должны тоже быть готовы идти до конца, иначе мы проиграем", – подчеркнул Олег. Сенцев.

Напомним, Сенцов рассказал, как мотивировать людей идти в армию, и в чем главная проблема. Он призвал, прежде всего, установить четкий срок службы в армии.

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