Можно ли на Донецком направлении остановить оккупантов с помощью HIMARS: ответ эксперта

Сейчас Украине нужно больше систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов и провести эффективное контрнаступление.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, можно ли в районе Бахмута и Песков использовать HIMARS, чтобы остановить наступление российских оккупантов.

"К сожалению, нельзя. Потому что там и войск особо нет. Это получится, что HIMARS мы будем гоняться за отдельными танковыми взводами или мотострелковыми взводами. В районе Песков и Авдеевки там преимущественно работаю частные военные компании. Вот когда у нас армия будет такая, как в США по укомплектованности, технике и вооружению – тогда для нас не будет проблемой выдвигать HIMARS на отдельные направления и наносить огненное поражение противнику. Сегодня это для нас, к сожалению, непозволительная роскошь", — сказал он.

Ранее Жданов выразил мнение, что уничтожить Крымский мост можно ракетами в HIMARS типа ATACMS, если они поступят Украине на вооружение от США.

Успешное применение Украиной американских реактивных систем залпового огня HIMARS, успешно истребляющих российские составы, военные базы и командные пункты, посеяло ужас в информационном пространстве России. Оккупанты начали всерьез опасаться проиграть войну.

По данным аналитиков, даже российские СМИ отступили от своих привычных пропагандистских штампов и начали с нежеланием признавать, что появление в Украине американских систем стало поворотным моментом в войне. Истребление российских складов, узлов связи, тыловых баз, командных пунктов оказывает разрушительное влияние на российское продвижение в Украине — рушится логистика, управление войсками, критически падает и без того невысокий боевой дух российских солдат.

Напомним, 22 июля президент США Джозеф Байден распорядился выделить новый пакет военной и оборонной помощи Украине на сумму до 175 миллионов долларов, которая будет включать предоставление оружия ВСУ и обучение украинских военных. Среди прочего ВСУ получат еще четыре системы HIMARS.

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