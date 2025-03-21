Можно ли отследить режим тишины с помощью дронов и спутника: эксперт указал на опасность

По словам эксперта, большая протяженность линии фронта не позволит отслеживать режим прекращения огня с помощью технических средств.

Отследить режим остановки огня на фронте с помощью технических средств невозможно.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

По мнению эксперта, вариант, который сегодня предлагают на Западе, с помощью спутниковых снимков и БПЛА отслеживать режим прекращения огня, не будет работать.

"Это абсолютно мертворожденный проект", — убежден Снегирев.

В качестве примера он привел начало операции ВСУ в Курщине в августе 2024 года. Тогда россияне со своими мощными возможностями спутниковой разведки не смогли вовремя заметить оперативное развертывание ВСУ в Сумской области.

"Поэтому если снова будет какой-то элемент военно-политического давления на Украину со стороны стратегических партнеров в моменте передачи нам разведывательных данных, то каким образом мы будем верифицировать накопление, передислокацию со стороны россиян", — пояснил аналитик.

По словам эксперта, большая протяженность линии фронта не позволит отслеживать соблюдение режима прекращения огня с помощью технических средств.

"То же касается и БПЛА. Линия фронта составляет 1200 км. Поэтому верифицировать передислокацию, накопление врага невозможно. Отследить режим прекращения огня с помощью технических средств невозможно", — подытожил он.

Ранее специальный представитель Трампа Стив Уиткофф указал на сложность установления режима прекращения огня почти на 2000-километровой линии столкновения.

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