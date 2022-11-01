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Можно ли перебросить на Бахмутское направление нашу артиллерию: Жданов объяснил

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Можно ли перебросить на Бахмутское направление нашу артиллерию: Жданов объяснил

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Если украинские военные перебросят в Бахмут артиллерию от международных партнеров, они ослабят другие направления.

В Бахмут можно перекинуть оружие от международных партнеров, но тогда мы ослабим другие направления.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы можем подогнать на Бахмутское направление наше оружие и вынести их артиллерию, но тогда мы ослабим другие направления. Артиллерия у нас считаная, снаряды тоже считаны. На отдельных направлениях у нас есть преимущества. На Бахмут мы периодически подгоняем артиллерию и выносим оккупантов и их позиции. Иногда мы там проводим стабилизационные мероприятия", – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что Путин заявил, что массированные удары по Украине – это ответ за атаку на Черноморский флот.

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