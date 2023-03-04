Можно ли покидать пределы места жительства без разрешения военкомата: адвокат рассказал о нюансах

По замечаниям адвоката, с логической точки зрения эту норму ежедневно нарушают сотни тысяч человек.

Закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает ограничение передвижения военнообязанных, призывников и резервистов во время военного положения, однако, как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве. Речь идет о запрете покидать место жительства без разрешения главы ТЦК.

Детальнее об этом он рассказал для NV.

Он объяснил, что подобная норма дает возможность нескольких вариантов трактовки, когда наступает нарушение этого правила – фактически, юридически или логично, ведь нет самого главного понятия – что такое место жительства и какой территорией оно ограничено.

"Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что эта норма не конкретизирует, что именно место жительства, из которого запрещено выезжать. Имеется в виду. город, улица, район или районный центр или область", — подчеркивает он.

Адвокат напомнил, что согласно закону, запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов СБУ, Службы внешней разведки Украины без разрешения соответствующего руководителя.

Как он подчеркнул, с логической точки зрения эту норму закона ежедневно нарушают сотни тысяч человек, а с точки зрения закона все гораздо сложнее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если принесли повестку, а военнообязанный за границей.

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