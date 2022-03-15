Можно ли получить "больничные" и пособие по беременности во время войны / pixabay.com

Можно ли получить "больничные" и пособие по беременности и родам во время войны: как это сделать?

Можно ли получить "больничные" и пособие по беременности и родам во время войны: как это сделать?

И "больничные", и пособие по беременности и родам доступны даже в том случае, если работодатель не разработал документы.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Что нужно делать, чтобы получить "больничные" и пособие по беременности и родам во время войны

Обратитесь в любое отделение Фонда социального страхования Украины. По этой ссылке можно найти те, которые работают (информация постоянно обновляется).

В условиях войны напрямую начисляются :

помощь по временной потере трудоспособности;

пособие по беременности и родам;

помощь на погребение.

Средства перечислят на специально открытый для этого банковский счет или на личную карту любого украинского банка.

Что иметь при себе, чтобы получить "больничные" и другую помощь во время войны

е-больничный или бумажный листок нетрудоспособности;

копии некоторых страниц паспорта (1, 4, 11 и 16) или другого документа, где указана информация о лице;

справка о присвоении индивидуального налогового номера.

Обратите внимание, что справка о взятии на учет как ВПЛ не требуется!

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