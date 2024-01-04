Можно ли спрогнозировать, когда РФ нанесет новый мощный удар: ответ Игната

Следует быть всегда настороже, говорят в ВСУ.

Невозможно высчитать, когда Россия нанесет очередной массированный удар по Украине. Ведь оккупанты принимают решение непосредственно накануне удара.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки"... Кто-то говорит четыре дня...Ну как мы можем знать когда враг планирует (удар — Ред.)?", — высказался Игнат.

По его словам, "все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые враг перед собой ставит и к складывающейся обстановке". Впрочем, существуют еще и разные факторы, отмечает он. В частности, погодные условия или разведданные, которые имеет враг.

"Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-либо даты не нужно", — пояснил спикер ПС.

Игнат отмечает, что следует быть всегда настороже, ведь массированная атака может произойти в любой день.

"Прогнозы делать обычно можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", – добавил Юрий Игнат.

Напомним, 29 декабря 2023-го и 2 января 2024-го россияне массированно ударили по Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия от 29 декабря применила для атак почти 300 ракет и более 200 ударных дронов типа Shahed.

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