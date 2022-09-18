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Можно ли украинцам возвращаться в районы, которые недавно освободили ВСУ: в МинТОТ ответили

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Можно ли украинцам возвращаться в районы, которые недавно освободили ВСУ: в МинТОТ ответили

Фото: УНІАН

Жителей деоккупированных территорий призывают еще не возвращаться домой.

Украинцев, в частности жителей Харьковской области, просят подождать с возвращением по ряду причин, в том числе и с соображений безопасности.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Украинцы, дождавшиеся освобождения своих городов и сел, пытаются вернуться в собственные дома. В частности, в Харьковской области. Впрочем, это может быть опасно", — заявила Верещук.

По ее словам, во-первых, на освобожденных территориях идет разминирование. Во-вторых, там началось обновление электроснабжения, связи, критической инфраструктуры, но не все можно сделать очень быстро.

Кроме того, войска РФ не оставляют попыток разрушить гражданскую инфраструктуру и продолжают обстрелы.

"Понимаю, что хочется поскорее увидеть родной дом. Но подождите, не стоит рисковать и возвращаться преждевременно. Перезимуйте в безопасных условиях и ждите сообщения от власти – вас обязательно пригласят. И это будет уже скоро!" – подчеркнула Верещук.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по Чугуеву. В результате ракетного удара по Чугуеву погиб 11-летний ребенок.

Как сообщалось, в Харьковской области россияне из танка расстреляли авто с гражданскими, есть жертвы.

Кроме того, оккупанты на Харьковщине не дают вывезти пациентов из психбольницы, обстреливая их.

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