Можно ли вручить повестку через родственников, получение повестки на отправку на блокпостах

Повестка в дверях, в почтовом ящике, могут ли вызвать в военкомат через родственников, читайте в материале ТСН.ua
Во время общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет могут вручать повестки даже в общественных местах.
Какие вызовы в военкомат не имеют юридической силы разъяснил юрист Юрий Дончак.
Как объяснил юрист, вызовы в территориальные центры комплектования с помощью:
- телефонного звонка,
- отправки СМС-сообщений,
- отправки фото повестки в вайбер,
- вброса повестки в почтовый ящик,
- вручения повестки родственникам или сожителям,
- повестки, оставленной в дверях,
не несут юридической силы для военнообязанных.
Если призывника вызывают в военкомат не лично — какие юридические последствия
Человек, получающий повестку каким-либо образом, должен выполнить все действия, указанные в документе, — явиться в указанное место в указанное время.
Но если нет никаких подтверждений того, что человек получил эту повестку, то и привлечь его к ответственности будет практически невозможно, — отмечает юрист.
Оповещения (когда повестка не была вручена призывнику лично) в случае их игнорирования не имеют для призывника негативных последствий, ни уголовной, ни административной ответственности.
Работники военкомата не могут объявить призывника в розыск — у них просто нет на это полномочий.
Вручение повесток и мобилизационных распоряжений на блокпостах
Как отмечает Юрий Дончак, военнообязанный не может быть задержан просто так на блокпостах в городе, области, по Украине, если никаких противоправных действий он не совершал. Разве что если он будет находиться на блок-поста без документов. Тогда его могут задержать до момента установления личности.
На блокпостах не могут вручить мобилизационное распоряжение, могут только вручить повестку.
Могут ли вручить повестку на уточнение данных в другом городе или на блок поста, в ТЦК, к которому не приписан военнообязанный? Могут, так как призывник должен находиться в пределах своего района, и выезжать за пределы только с разрешения военкома.
Находиться не по месту прописки, в другой области военнообязанный можно только, с разрешения военкома, или если мужчина встал на временный учет по новому месту жительства. В противном случае это нарушение законодательства о военном учете.
Ответственность за неявку по требованию повестки об уточнении учетных данных – штраф в размере от 3400 до 5100 грн. Уголовная ответственность наступает только за игнорирование повестки на отправку и квалифицирующуюся как уклонение от мобилизации.
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