Можно ли вручить повестку через родственников, получение повестки на отправку на блокпостах

Повестка в дверях, в почтовом ящике, могут ли вызвать в военкомат через родственников, читайте в материале ТСН.ua

Во время общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет могут вручать повестки даже в общественных местах.

Какие вызовы в военкомат не имеют юридической силы разъяснил юрист Юрий Дончак.

Как объяснил юрист, вызовы в территориальные центры комплектования с помощью:

телефонного звонка,

отправки СМС-сообщений,

отправки фото повестки в вайбер,

вброса повестки в почтовый ящик,

вручения повестки родственникам или сожителям,

повестки, оставленной в дверях,

не несут юридической силы для военнообязанных.

Если призывника вызывают в военкомат не лично — какие юридические последствия

Человек, получающий повестку каким-либо образом, должен выполнить все действия, указанные в документе, — явиться в указанное место в указанное время.

Но если нет никаких подтверждений того, что человек получил эту повестку, то и привлечь его к ответственности будет практически невозможно, — отмечает юрист.

Оповещения (когда повестка не была вручена призывнику лично) в случае их игнорирования не имеют для призывника негативных последствий, ни уголовной, ни административной ответственности.

Работники военкомата не могут объявить призывника в розыск — у них просто нет на это полномочий.

Вручение повесток и мобилизационных распоряжений на блокпостах

Как отмечает Юрий Дончак, военнообязанный не может быть задержан просто так на блокпостах в городе, области, по Украине, если никаких противоправных действий он не совершал. Разве что если он будет находиться на блок-поста без документов. Тогда его могут задержать до момента установления личности.

На блокпостах не могут вручить мобилизационное распоряжение, могут только вручить повестку.

Могут ли вручить повестку на уточнение данных в другом городе или на блок поста, в ТЦК, к которому не приписан военнообязанный? Могут, так как призывник должен находиться в пределах своего района, и выезжать за пределы только с разрешения военкома.

Находиться не по месту прописки, в другой области военнообязанный можно только, с разрешения военкома, или если мужчина встал на временный учет по новому месту жительства. В противном случае это нарушение законодательства о военном учете.

Ответственность за неявку по требованию повестки об уточнении учетных данных – штраф в размере от 3400 до 5100 грн. Уголовная ответственность наступает только за игнорирование повестки на отправку и квалифицирующуюся как уклонение от мобилизации.

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