Можно ли закрыть Украину "куполом" ПВО от российских ракет: ответ аналитика

Украина не сможет создать купол с ПВО, который обеспечит 99% сбивания ракет, как в Израиле.

Закрыть Украину сплошь "куполом" от воздушных атак РФ невозможно. Отдельные объекты и города можно защитить только точечно.

Об этом сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий во время интервью "Новынарне".

"Будет ли у нас в рамках этой войны ПВО, которое даст нам такое 99% сбивания как было во время атаки Ирана на Израиль, то, к сожалению, должен разочаровать. Такого точно не будет. Если мы будем сбивать хотя бы три четверти всего, что летит, это уже будет неплохо. А вот будет ли у нас ПВО достаточное для того, чтобы россияне не смогли "положить" полностью нашу промышленность, чтобы не могли подорвать нашу тыловую логистику и т.д., то здесь я надеюсь, что да", - отметил он, комментируя передачу Украине ПВО от партнеров.

Дикий подчеркнул, что Украина достаточно большая по площади страну, которую закрыть как Израиль "куполом" невозможно.

"В России сейчас ключевая проблема – что они очень большая страна и прикрыть эти площади никакое ПВО в мире не способно. У нас лучше, но мы тоже немаленькая страна. Закрыть нас полностью аля "куполом", к сожалению, не возможно. Это все равно будет точечная защита отдельных городов, промышленных объектов. Но количество этих мест и объектов может существенно возрасти", — прокомментировал военный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные без задержки получат ракеты для систем Patriot. В то же время, продолжается работа по получению дополнительных средств ПВО.

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