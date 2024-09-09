Можно ли запустить реакторы ЗАЭС до окончания войны: в МАГАТЭ ответили

Гросси считает, что ни один реактор ЗАЭС не должен быть перезапущен во время войны.

Реакторы Запорожской атомной электростанции должны оставаться в режиме холодной остановки, пока война угрожает безопасности станции.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной.

"Регулярные взрывы, атаки беспилотников, стрельба; повторные прерывания внешнего электроснабжения, среди прочих проблем, увеличивают риск ядерной аварии", – говорится в заявлении.

Гросси напомнил, что 11 августа этого года произошел пожар в одной из градирен ЗАЭС, который он с командой осмотрел в поездке. Повреждение может потребовать сноса градирни, предполагает председатель МАГАТЭ.

"Градирные пока не нужны как часть механизма охлаждения, а все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки. Согласно совету Агентства, понимается, что ни один реактор не будет повторно запущен, пока конфликт продолжает угрожать ядерной безопасности и безопасности станции", – добавил Рафаэль Гросси.

Он отметил, что работа МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается важной для уменьшения вероятности ядерной аварии.

Ранее сообщалось, что спецназовцы трижды пытались освободить Энергодар и ЗАЭС.

Читайте также:

Подробности пожара на ЗАЭС! Что там произошло?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.